14 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В преддверии Нового года в Красноярске объявлен конкурс самых нарядных дворов

Главная Общество
Красноярск
12:26 14 Ноября 2019
общество, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Администрация Красноярска в преддверии Нового года выбирает самые благоустроенные районы города. Зимний этап традиционного конкурса проводится в трех номинациях - «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса», «Лучший зимний двор» и «Лучшая зимняя витрина». За первое, второе и третье места власти обещают красноярцам денежные призы от 20 до 28 тысяч рублей. Заявки на участие принимают в районных администрациях.

«Номинация «Лучший зимний двор» предполагает состязание самых нарядных, праздничных и удобных для зимнего отдыха дворовых территорий, где наряжены елки, устроены ледовые городки, горки и спортивные площадки», - отметили в пресс-службе мэрии.

В номинации «Лучшая витрина» предлагают состязаться владельцам магазинов, бутиков, парикмахерских и других организаций. Сотрудников красноярских офисов будут оценивать за самые креативные идеи оформления рабочих пространств.

Напомним, что конкурс «Самый благоустроенный район» в Красноярске проходит с 2014 года. Изначально был только летний этап городского состязания, а с 2017 года реализуется и зимний.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

14 Ноября 2019 г.
Учитель записывает видео для детей
Новости Красноярска: Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

14 Ноября 2019 г.
О том, чем не хотят зарабатывать в краевом центре
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

14 Ноября 2019 г.
Глава региона внес пакет поправок в проект бюджета региона на ближайшие три года под рабочим названием «Енисейская Сибирь: Новое качество жизни»
Новости Красноярска: В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

14 Ноября 2019 г.
Работы завершатся в конце года
Новости Красноярска: Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

14 Ноября 2019 г.
Бойцы подразделения газоспасателей провели весь комплекс работ
Новости Красноярска: В Красноярском кардиоцентре открылся новый операционный блок

В Красноярском кардиоцентре открылся новый операционный блок

14 Ноября 2019 г.
Он оборудован по новейшим технологиям
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Новости Красноярска: На севере края ожидаются аномальные морозы

На севере края ожидаются аномальные морозы

12 Ноября 2019 г.
Температура воздуха опустится до -45°C
Новости Красноярска: В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

12 Ноября 2019 г.
Будущее кинологической службы на севере края пока под большим вопросом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19