В преддверии Нового года в Красноярске объявлен конкурс самых нарядных дворов

Администрация Красноярска в преддверии Нового года выбирает самые благоустроенные районы города. Зимний этап традиционного конкурса проводится в трех номинациях - «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса», «Лучший зимний двор» и «Лучшая зимняя витрина». За первое, второе и третье места власти обещают красноярцам денежные призы от 20 до 28 тысяч рублей. Заявки на участие принимают в районных администрациях.

«Номинация «Лучший зимний двор» предполагает состязание самых нарядных, праздничных и удобных для зимнего отдыха дворовых территорий, где наряжены елки, устроены ледовые городки, горки и спортивные площадки», - отметили в пресс-службе мэрии.

В номинации «Лучшая витрина» предлагают состязаться владельцам магазинов, бутиков, парикмахерских и других организаций. Сотрудников красноярских офисов будут оценивать за самые креативные идеи оформления рабочих пространств.

Напомним, что конкурс «Самый благоустроенный район» в Красноярске проходит с 2014 года. Изначально был только летний этап городского состязания, а с 2017 года реализуется и зимний.