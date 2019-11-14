Красноярцев научат чистоте и порядку

В Красноярске в скором времени изменятся правила благоустройства. Предполагается, что за собственником каждого объекта недвижимости будет закреплена территория рядом, за чистоту и порядок на которой он будет отвечать. Сейчас в городе проходят рейды, ведутся обсуждения с жителями. В целом, большинство позитивно оценивают новацию, хотя встречаются и те, «чья хата с краю».

На улице 1-я Шинная в ленинском районе Красноярска живут замечательные люди. Одни запирают дверь на замок, увидев внушительную комиссию, другие наоборот выходят на улицу, чтобы узнать, в чем дело.

«Здесь вообще свалка была. Я с соседями воевал, до драки дело доходило. Я их спрашиваю - вам что, в помойке нравится жить? Конечно, хорошо, если заставят убираться», - так Сергей Григорьевич, местный житель, говорит о ситуации вокруг.

Внушительная комиссия - это администрация Ленинского района, административная комиссия, отдел полиции №4 межмуниципального Управления МВД России «Красноярское» и «Центр обеспечения мероприятий ГО ЧС и ПБ администрации г. Красноярска».

В Ленинском районе подобные рейды проводятся регулярно, рассказал Дмитрий Гурьев, первый заместитель руководителя администрации Ленинского района. Основная задача - отработать определенные идеи и пообщаться с жителями.

«Сейчас есть две важные темы - благоустройство и пожарная безопасность. Сегодня вы видели, что эти темы особо актуальны в частном секторе, когда хозяева складывают около своих домов пиломатериалы, дрова, мусор. Это создает неопрятный вид и пожарную опасность».

Жителям, рядом с чьими домами были замечены нарушения, рассказали о недочетах, раздали специальную памятку и дали срок - когда все должно быть приведено в порядок.

«Штрафные санкции для нарушителей - не главное. Главное - чтобы жители навели порядок и понимали важность сохранения территории в чистоте и опрятности», - резюмировал Гурьев.

В скором времени изменения в правила благоустройства обсудят на общественных слушаниях в департаменте городского хозяйства, после чего их внесут в Красноярский городской Совет. Сейчас предполагается установить следующие нормы ответственности для собственников:

хозяин гаража должен будет убирать мусор на расстоянии 15 м вокруг него;

владельцы трансформаторов будут обязаны убирать 5 м прилегающего участка;

собственники частных домов – полосу шириной не менее 5 м от забора;

владельцы рекламных конструкций – на 5 м вокруг;

собственники участков, на которых нет строений, должны будут убираться на расстоянии 30 м от границ своей земли;

прилегающая территория многоквартирного дома также составит 30 метров.

Специалист по Ленинскому району Службы городовых Ирина Муратова напомнила, что основная задача - чистый и ухоженный город.

«Мусора в городе станет меньше только в том случае, если мы станем меньше мусорить. Но каждый должен начать с себя. К сожалению, не все жители готовы к содержанию участков, которые хоть в собственности и не находятся, но находятся к ней в непосредственной близости. Поэтому в правила благоустройства и вносятся изменения. Каждая территория будет закреплена за конкретным лицом», - заявила она.

По задумке, после реализации новых правил в Красноярске не должно остаться «белых» пятен», а значит, и неопрятных мест.

Фото с сайта администрации Красноярска