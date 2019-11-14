14 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

Главная Общество
Красноярск
11:32 14 Ноября 2019
красноярск, общество, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Учитель начальных классов из школы №30 Иван Бирюков придумал собственный метод борьбы со стрессом у первоклассников. Педагог помогает детям преодолевать барьеры с помощью мотивирующих видеороликов. Молодой учитель снимает видео для каждого из 32 своих воспитанников. 

По словам педагога, некоторые дети со страхом ходят в школу - их пугает неизвестность и большое количество одноклассников вокруг. Учитель физически не может во время урока уделить внимание каждому ребенку, поэтому решил записать для них индивидуальные обращения. 

«Одной из учениц, например, старшие братья рассказывали «страшилки» про школу - педагог попросил девочку не бояться, поскорее прийти на уроки и убедиться, что в школе ее ждет много интересного. Ученика с повышенными потребностями педагог призвал смело отвечать на уроках и стремиться к новым знаниям. А для юного фаната футбола на доске появилась надпись «ЦСКА - чемпион!»», - рассказали о методах в управлении образования. 

Иван Бирюков также взаимодействует с родителями - он просит записывать видеоролики о домашних обязанностях первоклассников и их семейных развлечениях. Педагог уверен, что самая важная задача каждого учителя - привить детям любовь к знаниям и саморазвитию. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В преддверии Нового года в Красноярске объявлен конкурс самых нарядных дворов

В преддверии Нового года в Красноярске объявлен конкурс самых нарядных дворов

14 Ноября 2019 г.
Победители получат денежные призы
Новости Красноярска: Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

14 Ноября 2019 г.
О том, чем не хотят зарабатывать в краевом центре
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

14 Ноября 2019 г.
Глава региона внес пакет поправок в проект бюджета региона на ближайшие три года под рабочим названием «Енисейская Сибирь: Новое качество жизни»
Новости Красноярска: В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

14 Ноября 2019 г.
Работы завершатся в конце года
Новости Красноярска: Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

14 Ноября 2019 г.
Бойцы подразделения газоспасателей провели весь комплекс работ
Новости Красноярска: В Красноярском кардиоцентре открылся новый операционный блок

В Красноярском кардиоцентре открылся новый операционный блок

14 Ноября 2019 г.
Он оборудован по новейшим технологиям
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

9 Ноября 2019 г.
Мужчина предлагал им устроиться на работу, собирал деньги и пропадал
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Новости Красноярска: Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

10 Ноября 2019 г.
Путешественник готовится побить рекорд планерного спорта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19