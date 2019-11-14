Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

Учитель начальных классов из школы №30 Иван Бирюков придумал собственный метод борьбы со стрессом у первоклассников. Педагог помогает детям преодолевать барьеры с помощью мотивирующих видеороликов. Молодой учитель снимает видео для каждого из 32 своих воспитанников.

По словам педагога, некоторые дети со страхом ходят в школу - их пугает неизвестность и большое количество одноклассников вокруг. Учитель физически не может во время урока уделить внимание каждому ребенку, поэтому решил записать для них индивидуальные обращения.

«Одной из учениц, например, старшие братья рассказывали «страшилки» про школу - педагог попросил девочку не бояться, поскорее прийти на уроки и убедиться, что в школе ее ждет много интересного. Ученика с повышенными потребностями педагог призвал смело отвечать на уроках и стремиться к новым знаниям. А для юного фаната футбола на доске появилась надпись «ЦСКА - чемпион!»», - рассказали о методах в управлении образования.

Иван Бирюков также взаимодействует с родителями - он просит записывать видеоролики о домашних обязанностях первоклассников и их семейных развлечениях. Педагог уверен, что самая важная задача каждого учителя - привить детям любовь к знаниям и саморазвитию.