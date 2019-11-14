Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

Жители Красноярска рассказали, какие профессии они бы не выбрали для трудоустройства. Так, более 62% горожан не хотят заниматься сетевым бизнесом, почти столько же опрошенных не видят себя в сфере азартных игр. Более 50% людей отказываются от вакансий, связанных с выдачей микрозаймов и кредитов. К таким выводам пришли аналитики портала Зарплата.ру, опросив почти тысячу жителей Красноярска.

Меньше половины респондентов (44%) при возможности отказались бы от политической карьеры, четверть красноярцев ответили, что не будут работать в сфере по производству табака.

Менее 5% опрошенных заявили, что им не подходят вакансии в правоохранительных органах и коллекторских агентствах.

Большинство респондентов - около 80% - ответили, что не устроятся в компанию, если работа в ней противоречит их жизненной позиции. При этом поменять свои взгляды ради большой зарплаты готовы 48% красноярцев.