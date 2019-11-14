Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

По легенде в хлораторной станции водозабора острова Отдыха произошла утечка тонны хлора. В результате облако ядовитого газа пошло в сторону жилых домов, что привело к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

По тревоге «повышенная опасность» бойцы подразделения газоспасателей провели весь комплекс работ, включающий в себя поиск и спасение людей, оказание первой медицинской помощи, локализации и ликвидации последствий «утечки хлора».

Благодаря слаженной работе всех участников тренировки «химическая обстановка на территории водозабора и в помещениях хлораторной в норме», а производственная деятельность «КрасКом» переведена в штатный режим.

Отметим, действия сотрудников по ликвидации аварий на объектах хлорного хозяйства обязательно отрабатываются на учебно-тренировочных занятиях как минимум два раз в год на каждом из семи водозаборов. Как отметил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, только на таких учениях можно выработать единую тактику действий всех служб ответственных за ликвидацию нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия.

Фото: компания «КрасКом»

По материалам компании «КрасКом»