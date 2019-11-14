Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

Глава Красноярского края Александр Усс внес ряд поправок в проект бюджета на ближайшие три года. Это позволило сделать устойчивое финансовое положение региона в 2019 году, сообщается на сайте правительства.

Так, впервые за последнюю десятилетку краевой бюджет принят без дефицита - госдолг снизился почти на 20 млрд рублей. К тому же региону удалось нарастить доходную часть на 30 млрд рублей. Благодаря финансовым успехам в 2019 году власти края приняли решение увеличить расходы на выполнение приоритетных проектов под рабочим названием «Енисейская Сибирь: Новое качество жизни».

«В настоящее время главная задача – повышение качества жизни людей, в первую очередь в территориях нашего края. Этот год мы объявили Годом территорий, и последующие годы, я надеюсь, тоже», – подчеркнул губернатор.

Отметим, что бюджетные поправки коснутся всех сфер жизни в крае - это образование, здравоохранение, культура и спорт, транспортная инфраструктура, благоустройство территорий. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию школ, библиотек и других образовательных учреждений. Дополнительные средства также направят на улучшение качества медицинских услуг, новые объекты культуры, строительство и ремонт дорог, а также на программу «Комфортная городская среда».