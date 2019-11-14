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В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

Главная Общество
Красноярск
09:38 14 Ноября 2019
красноярск, общество, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Подрядчик обещает завершить строительство образовательного комплекса в микрорайоне «Слобода Весны» до конца года. Он состоит из школы и двух детсадов на 270 мест каждый. Сейчас строители ведут отделку помещений, проводят монтаж фасада и благоустройство территории, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также почти готов первый детский сад в микрорайоне «Бугач». Он рассчитан на 190 воспитанников. В декабре начнется комплектование дошкольного учреждения, а откроется он в начале 2020 года.

В мэрии отметили, что в общей сложности в Красноярске завершается строительство семи детских садов. Два из них расположены в микрорайонах «Пашенный», два в «Слободе Весны», по одному «Покровском», «Солонцах-2» и на «Бугаче».

«В течение всего года глава города регулярно выезжает на стройплощадки учреждений. По его поручению до наступления холодов был закрыт тепловой контур на всех объектах. Сегодня глава города потребовал завершить строительно-монтажные работы до конца текущего года и параллельно с этим продолжить формировать коллективы сотрудников учреждений», - отметили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что в 2021 году на балансе города будет 20 новых детских садов, более 4 тысяч дошкольников получат места в учреждениях.

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