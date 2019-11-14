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В Красноярском кардиоцентре открылся новый операционный блок

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Красноярск
08:35 14 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новый операционный блок в красноярском кардиоцентре принял первых пациентов. Помещение оборудовано по новейшим технологиям – в распоряжении врачей аппараты МРТ, КТ, ЭКГ, рентген. Предоперационный шлюз выполнен по авиа-технологиям, чтобы в стерильную зону не попадали бактерии, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Прима».

«Установлен современный и качественный ангиографический аппарат. Операционная оснащена современными инженерными решениями. Есть определенная гордость за то, что мы это сделали. Я надеюсь, что за счет этого мы будем увеличивать количество и качество операций», - сообщил главный врач кардиоцентра Валерий Сакович.

Новая операционная позволит врачам проводить в полтора раза больше операций. Пациенты в медучреждении обслуживаются бесплатно, по квотам от государства.

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