Красноярцам рассказали о правилах поведения в такси

Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало памятку для пассажиров и водителей такси. В ней обозначены права клиента, а также обязанности диспетчера и автомобилиста.

Так, перевозки осуществляются на основании договора фрахтования, который начинает действовать после сделанного пассажиром заказа. Диспетчер обязан предоставить информацию о госномере, марке и цвете авто, времени подачи, а также указать данные водителя - фамилию, имя и отчество.

Заказчик вправе сам определить маршрут поездки, иначе водитель должен везти клиента по кратчайшему пути.

Пассажир имеет право провозить в салоне автомобиля сумки, которые свободно проходят в дверные проемы, не портят сидения, а также не мешают водителю управлять такси и пользоваться зеркалами. Все остальное может перевозиться в багажнике, который при этом должен свободно закрываться.

Опасные вещества, оружие без чехлов и упаковки, вещи, загрязняющие салон перевозить запрещается. Животных можно транспортировать в наморднике или контейнере.

Такси должно быть оборудовано «шашечками» и цветографической схемой на кузове. На передней панели должна располагаться информация о водителе с его фото.

После поездки пассажир может потребовать чек или квитанцию.