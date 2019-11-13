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Красноярцам рассказали о правилах поведения в такси

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Красноярск
16:40 13 Ноября 2019
таксист, общество, правила
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Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало памятку для пассажиров и водителей такси. В ней обозначены права клиента, а также обязанности диспетчера и автомобилиста.

Так, перевозки осуществляются на основании договора фрахтования, который начинает действовать после сделанного пассажиром заказа. Диспетчер обязан предоставить информацию о госномере, марке и цвете авто, времени подачи, а также указать данные водителя - фамилию, имя и отчество. 

Заказчик вправе сам определить маршрут поездки, иначе водитель должен везти клиента по кратчайшему пути.

Пассажир имеет право провозить в салоне автомобиля сумки, которые свободно проходят в дверные проемы, не портят сидения, а также не мешают водителю управлять такси и пользоваться зеркалами. Все остальное может перевозиться в багажнике, который при этом должен свободно закрываться. 

Опасные вещества, оружие без чехлов и упаковки, вещи, загрязняющие салон перевозить запрещается. Животных можно транспортировать в наморднике или контейнере. 

Такси должно быть оборудовано «шашечками» и цветографической схемой на кузове. На передней панели должна располагаться информация о водителе с его фото. 

После поездки пассажир может потребовать чек или квитанцию.

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