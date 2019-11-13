В Красноярске включат сирены

В Красноярске пройдет проверка систем оповещения. В четверг, 14 ноября, горожане услышат сирены и сигнал «Внимание всем!».

С 15:00 до 15:30 сирены будут включать с пульта МЧС России. В это время предупреждающее сообщение прозвучит по теле- и радиоканалам.

С 16:00 до 16:30 звуковые сигналы запустит администрация города. В это же время речевые сообщения будут переданы по радио и телевидению, а также через локальные системы оповещения – «Славицы», ТЭЦ-3, химкомбината «Енисей, сети уличного вещания на 18 автобусных остановках и по громкой связи ТК «Квант».

Красноярцев просят ничего не предпринимать – это учебная тревога.

Добавим, что сирены в Красноярске звучат и сегодня - до 18:00 на Торгашинском месторождении проводятся взрывные работы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.