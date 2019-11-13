Международный аэропорт Красноярска объединят с Черемшанкой

До конца года краевые власти примут решение об объединении международного аэропорта Красноярска и Черемшанки, откуда осуществляются рейсы внутри региона. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона отметил, что создание единого комплекса будет удобным для пассажиров.

«Зачем людям, прилетающим из Туры и Кодинска в Черемшанку, получать багаж, ехать в Емельяново, регистрироваться, снова проходить все процедуры, чтобы вылететь в Москву и куда-то еще. Если это будет единый комплекс, одна регистрация в туре, доставка багажа», - заявил Александр Усс.

Губернатор добавил, что объединение аэропортов обеспечит единую систему управления и логистику, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, аэропорт Черемшанка также используется для обслуживания транзитных воздушных судов. Воздушная гавань регионального значения находится в непосредственной близости от международного аэропорта Красноярска. Новый терминал Черемшанки открылся после масштабного ремонта в 2018 году. На его восстановление потратили около 100 млн рублей - он полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Фото: А. Колесникова