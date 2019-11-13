13 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Детский технопарк «Кванториум» в Ачинск запроектируют московские специалисты

Главная Общество
Красноярск
15:56 13 Ноября 2019
образование, дети, наука, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Детский технопарк «Кванториум» в Ачинск запроектируют московские специалисты. Заместитель главы города Ачинска Людмила Степанова, представители управления образования, бизнеса и сотрудники структурных подразделений администрации совместно с главным инженером московской компании ЗАО «ЦИТ Градо» Дмитрием Борзых обсудили планы и главные детали разработки проекта современного технопарка.

Планируется, что уже в конце ноября будут представлены эскизы с архитектурными решениями и схемой зонирования основных помещений будущего «Кванториума». Столичные специалисты приступили к обследованию правого крыла здания администрации, где расположится технопарк.

«Мы проведем общую «обмерочную» работу, выявим основные дефекты здания, после чего приступим к инструментальной проверке несущей способности элементов сооружения. Анализ технического состояния здания, позволит нам приступить к дальнейшей разработке проекта и к его осмечиванию», - рассказал о ближайших планах Борзых.

На встрече с московскими проектировщиками присутствовал генеральный директор красноярского «Кванториума» Сергей Кениг. Он рассказал о важных деталях, на которые стоит обратить особое внимание при подготовке проекта. Отметим, что ачинский технопарк станет филиалом краевого учреждения и будет вторым в Красноярском крае.

Создание «Кванториума» в Ачинске стало возможным благодаря переговорам главы Ачинска Илая Ахметова с руководством РУСАЛа. В итоге была достигнута договоренность о софинансировании проекта на сумму 45 млн рублей. На эти средства будут проведены ремонтные работы в правом крыле здания администрации города. Федеральная субсидия на оборудование составит около 70 млн рублей, региональные обязательства по условиям конкурса более 3,5 млн рублей.

 

фото: администрация Ачинска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске включат сирены

В Красноярске включат сирены

13 Ноября 2019 г.
Это будет учебная тревога
Новости Красноярска: Международный аэропорт Красноярска объединят с Черемшанкой

Международный аэропорт Красноярска объединят с Черемшанкой

13 Ноября 2019 г.
Это будет удобно для пассажиров
Новости Красноярска: Трасса под Красноярском превратилась в лед

Трасса под Красноярском превратилась в лед

13 Ноября 2019 г.
Дороги усиленно расчищают
Новости Красноярска: Главный редактор «Делового квартала» назвала цену премии «Человек года»

Главный редактор «Делового квартала» назвала цену премии «Человек года»

13 Ноября 2019 г.
Интервью с Юлией Чанчиковой
Новости Красноярска: Красноярцам предложили вакансии психологов в полиции

Красноярцам предложили вакансии психологов в полиции

13 Ноября 2019 г.
Требуется высшее образование
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам предложили поработать в полиции

Красноярцам предложили поработать в полиции

8 Ноября 2019 г.
Опубликованы новые вакансии
Новости Красноярска: Жителей Красноярска предупредили о сбоях телевизоров и цифровых приставок

Жителей Красноярска предупредили о сбоях телевизоров и цифровых приставок

8 Ноября 2019 г.
Помехи могут произойти 11 и 12 ноября
Новости Красноярска: Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

8 Ноября 2019 г.
Финал пройдет на Филиппинах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19