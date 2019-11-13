Детский технопарк «Кванториум» в Ачинск запроектируют московские специалисты. Заместитель главы города Ачинска Людмила Степанова, представители управления образования, бизнеса и сотрудники структурных подразделений администрации совместно с главным инженером московской компании ЗАО «ЦИТ Градо» Дмитрием Борзых обсудили планы и главные детали разработки проекта современного технопарка.

Планируется, что уже в конце ноября будут представлены эскизы с архитектурными решениями и схемой зонирования основных помещений будущего «Кванториума». Столичные специалисты приступили к обследованию правого крыла здания администрации, где расположится технопарк.

«Мы проведем общую «обмерочную» работу, выявим основные дефекты здания, после чего приступим к инструментальной проверке несущей способности элементов сооружения. Анализ технического состояния здания, позволит нам приступить к дальнейшей разработке проекта и к его осмечиванию», - рассказал о ближайших планах Борзых.

На встрече с московскими проектировщиками присутствовал генеральный директор красноярского «Кванториума» Сергей Кениг. Он рассказал о важных деталях, на которые стоит обратить особое внимание при подготовке проекта. Отметим, что ачинский технопарк станет филиалом краевого учреждения и будет вторым в Красноярском крае.

Создание «Кванториума» в Ачинске стало возможным благодаря переговорам главы Ачинска Илая Ахметова с руководством РУСАЛа. В итоге была достигнута договоренность о софинансировании проекта на сумму 45 млн рублей. На эти средства будут проведены ремонтные работы в правом крыле здания администрации города. Федеральная субсидия на оборудование составит около 70 млн рублей, региональные обязательства по условиям конкурса более 3,5 млн рублей.

фото: администрация Ачинска