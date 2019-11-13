Трасса под Красноярском превратилась в лед

Водителей Красноярска предупредили о сложных погодных условиях на краевой трассе Р-257 «Енисей» - на участке с 50 по 130 км образовалась корка льда из-за выпавшего мокрого снега. Автомобилистов просят соблюдать осторожность, сообщили в ГИБДД.

«В настоящее время на федеральной трассе в усиленном режиме работают дорожные службы, а инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения», - рассказали в ведомстве.

Водителям, выезжающим за пределы Красноярска, рекомендуют соблюдать скорость и дистанцию, а также избегать обгонов и резких маневров.

Напомним, по данным Среднесибирского УГМС, 13 и 14 ноября в краевом центре облачно, температура воздуха ночью - -16...-18 градусов, днем - до -15 градусов. На дорогах сильная гололедица.