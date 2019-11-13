Красноярцам предложили вакансии психологов в полиции

На службу в управление МВД по Красноярску требуются психологи. В подразделениях есть несколько вакантных должностей, сообщили в краевой полиции.

Главное условие для всех кандидатов - наличие высшего психологического образования. В полицию приглашают мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в армии.

«Соискатели должны иметь хорошее состояние здоровья, быть способными по своим деловым, моральным качествам и физической подготовке к службе в органах внутренних дел, для замещения должностей среднего начальствующего состава», - рассказали в ведомстве.

Будущим психологам обещают зарплату от 40 тысяч рублей и социальные льготы.

Кроме того, на службу в красноярскую полицию приглашают мужчин и женщин с высшим психологическим образованием на должность психологов по вольному найму.

«Заработная плата от 14 000 рублей (без стажа работы) от 21 000 рублей (со стажем работы). Перспектива карьерного роста», - пояснили в МВД.

По вопросам трудоустройства красноярцы могут обращаться в МУ МВД России «Красноярское» по ул. Дубровинского, 72, а также по телефонам: 2490-022, 2490-057, 2495-411, 2490-730.