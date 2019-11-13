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Красноярцам предложили вакансии психологов в полиции

Главная Общество
Красноярск
14:46 13 Ноября 2019
полиция, красноярск, общество, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На службу в управление МВД по Красноярску требуются психологи. В подразделениях есть несколько вакантных должностей, сообщили в краевой полиции. 

Главное условие для всех кандидатов - наличие высшего психологического образования. В полицию приглашают мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в армии. 

«Соискатели должны иметь хорошее состояние здоровья, быть способными по своим деловым, моральным качествам и физической подготовке к службе в органах внутренних дел, для замещения должностей среднего начальствующего состава», - рассказали в ведомстве. 

Будущим психологам обещают зарплату от 40 тысяч рублей и социальные льготы. 

Кроме того, на службу в красноярскую полицию приглашают мужчин и женщин с высшим психологическим образованием на должность психологов по вольному найму.

«Заработная плата от 14 000 рублей (без стажа работы) от 21 000 рублей (со стажем работы). Перспектива карьерного роста», - пояснили в МВД. 

По вопросам трудоустройства красноярцы могут обращаться в МУ МВД России «Красноярское» по ул. Дубровинского, 72, а также по телефонам: 2490-022, 2490-057, 2495-411, 2490-730.

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