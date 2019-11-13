Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

На ул. Семафорной вместо рухнувшего виадука построят современную переправу - 12 млн рублей на проект пешеходной эстакады уже заложили в бюджете, написала в социальных сетях депутат ЗС Марина Добровольская.

«С 2021 года будет выделено 200 млн рублей на строительство нового виадука со всеми коммуникациями и лифтами для маломобильных людей. Это значительно облегчит пешую дорогу жителям с улиц Щорса, Павлова и Транзитной до пр. Красноярский рабочий, Семафорной, Вавилова», - написала она.

Напомним, в октябре 2014 года грузовик наехал на опору пешеходного моста по ул. Семафорной, 321. В результате происшествия пострадали два пешехода, один из них скончался. Виновника ДТП осудили на четыре года. После ЧП жители Семафорной остались без виадука - местные жители несколько лет просили восстановить переправу.