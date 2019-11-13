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Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Главная Общество
Красноярск
14:06 13 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На ул. Семафорной вместо рухнувшего виадука построят современную переправу - 12 млн рублей на проект пешеходной эстакады уже заложили в бюджете, написала в социальных сетях депутат ЗС Марина Добровольская. 

«С 2021 года будет выделено 200 млн рублей на строительство нового виадука со всеми коммуникациями и лифтами для маломобильных людей. Это значительно облегчит пешую дорогу жителям с улиц Щорса, Павлова и Транзитной до пр. Красноярский рабочий, Семафорной, Вавилова», - написала она. 

Напомним, в октябре 2014 года грузовик наехал на опору пешеходного моста по ул. Семафорной, 321. В результате происшествия пострадали два пешехода, один из них скончался. Виновника ДТП осудили на четыре года. После ЧП жители Семафорной остались без виадука - местные жители несколько лет просили восстановить переправу. 

 

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