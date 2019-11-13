Красноярские хирурги проведут уникальную операцию по удалению грыжи

В краевой клинической больнице проведут уникальную операцию по удалению грыжи щадящим способом. Вмешательство в брюшную полость предполагается минимальное - специалисты не будут делать разрезы. Пациента избавят от грыжи с помощью небольших проколов. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

«Проколы не превышают 0,5 см, а отсутствие необходимости «входить» в брюшную полость позволяет минимизировать риск воздействия на органы брюшной полости, что является несомненным преимуществом для пациента и хирурга», - рассказывают врачи.

Через проколы хирурги будут устранять грыжевые дефекты, затем специалисты сошьют мышцы пациента. Восстановительный период после такой операции минимальный - 1-2 дня. Шов у человека практические не заметен.

Данная методика будет использоваться красноярскими врачами впервые - ранее такие операции проводили только в Москве.