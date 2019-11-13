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Красноярские хирурги проведут уникальную операцию по удалению грыжи

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Красноярск
13:05 13 Ноября 2019
красноярск, общество, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой клинической больнице проведут уникальную операцию по удалению грыжи щадящим способом. Вмешательство в брюшную полость предполагается минимальное - специалисты не будут делать разрезы. Пациента избавят от грыжи с помощью небольших проколов. Об этом рассказали в краевом Минздраве. 

«Проколы не превышают 0,5 см, а отсутствие необходимости «входить» в брюшную полость позволяет минимизировать риск воздействия на органы брюшной полости, что является несомненным преимуществом для пациента и хирурга», - рассказывают врачи. 

Через проколы хирурги будут устранять грыжевые дефекты, затем специалисты сошьют мышцы пациента. Восстановительный период после такой операции минимальный - 1-2 дня. Шов у человека практические не заметен. 

Данная методика будет использоваться красноярскими врачами впервые - ранее такие операции проводили только в Москве. 

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