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В красноярской школе соорудили пруд с экзотической живностью

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Красноярск
11:51 13 Ноября 2019
школа, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В школе №152 в Красноярске для детей сделали искусственный пруд с рыбами. Дети также попросили завести в «живом уголке» мадагаскарских тараканов и черепах. Ученики вместе с научными сотрудником института леса СО РАН изучают природу и животный мир, рассказали в мэрии. 

Школьники сами ухаживают за «питомцами». Они кормят тараканов, рыб и черепах и следят за их окружающей средой.  

«На попечении школьников порядка пятидесяти карпов кои, сомов и скалярий», - пояснили в управлении образования. 

Эксперт знакомит детей с историей развития аквариумного рыбоводства, учит распознавать пол и вид рыб и ухаживать за ними. Через год школьники самостоятельно могут определить классификацию позвоночных, а также в случае необходимости вылечить обитателей аквариума. 

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