В красноярской школе соорудили пруд с экзотической живностью

В школе №152 в Красноярске для детей сделали искусственный пруд с рыбами. Дети также попросили завести в «живом уголке» мадагаскарских тараканов и черепах. Ученики вместе с научными сотрудником института леса СО РАН изучают природу и животный мир, рассказали в мэрии.

Школьники сами ухаживают за «питомцами». Они кормят тараканов, рыб и черепах и следят за их окружающей средой.

«На попечении школьников порядка пятидесяти карпов кои, сомов и скалярий», - пояснили в управлении образования.

Эксперт знакомит детей с историей развития аквариумного рыбоводства, учит распознавать пол и вид рыб и ухаживать за ними. Через год школьники самостоятельно могут определить классификацию позвоночных, а также в случае необходимости вылечить обитателей аквариума.