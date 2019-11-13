Красноярцев предупредили о взрывах на Торгашинском хребте

В Красноярске на Торгашинском месторождении будут проводиться взрывные работы. Горожане могут услышать громкие хлопки 13 ноября с 14:00 до 18:00. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

«13 ноября будут проводиться взрывные работы на месторождении «Торгашинское». Просьба сохранять спокойствие», - говорится в сообщении ведомства.

О технологических взрывах обычно предупреждают специальными сигналами. Сначала звучит сирена - это знак, что опасную зону необходимо покинуть. После включают три коротких сигнала - они обозначают, что работы завершены. Радиус опасной зоны составит 550 метров.

По данным краевого правительства, на Торгашинском месторождении разрабатывают известняк - широко используемый строительный материал.