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Российский путешественник Федор Конюхов собирается установить скульптуру у Николаевского моста

Главная Общество
Красноярск
09:45 13 Ноября 2019
общество, путешествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Российский путешественник Федор Конюхов на встрече с губернатором Александром Уссом сообщил о своем желании возвести скульптурную композицию святому Николаю Чудотворцу в районе Николаевского моста в Красноярске.

Путешественник прибыл в краевой центр рассказать о подготовке полета в стратосферу на высоту 25 километров на воздушном шаре.

«Глава региона пожелал путешественнику удачи в достижении поставленных целей и новых интересных проектов. В память о встрече Александр Усс подарил Федору Конюхову факел с символикой зимней Универсиады», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Федор Конюхов стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов планеты, а также первым россиянином, покорившим семь высочайших вершин всех континентов Земли. Кроме того, он несколько раз облетел планету на воздушном шаре.

Путешественник несколько раз был в Красноярске. Например, 30 лет назад на Мане он готовился к первой экспедиции на Северный Полюс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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