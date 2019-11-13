В «Визит-центре» на острове Татышев откроют ресторан

На острове Татышев в Красноярске планируют открыть ресторан. Заведение появится в здании визит-центра, которое было построено у Вантового моста к Универсиаде-2019.

Городские власти предоставили павильон с панорамными окнами в аренду крупной сети общепита на 10 лет. Сроки открытия нового заведения пока не называются.

«Есть такие плюсы, что летом посетители острова смогут освежиться прохладительными напитками, а зимой, наоборот, согреться. К тому же мы видим, что восточная часть с точки зрения общественного питания более развитая, чем западная. И поэтому пришли к мысли, что необходимо развивать именно с точки зрения общественного питания», - пояснила пресс-секретарь МАУ «ЦРСП» Екатерина Суворова.

Отметим, что созданием ресторана займутся красноярские студенты - им предстоит запустить заведение с нуля, а затем обеспечивать его работу, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: liveangarsk.ru