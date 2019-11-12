Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Сегодня в гипермаркете Аллея (Атмосфера дома) и гастрономе Красный яр (Взлетка Плаза) открылась территория местных и свежих продуктов ВкусноЯрье!

Целый город в торговом зале со своими улочками и очень удобной и простой навигацией по продуктам, отмеченным зеленой шишкой! Торговые сети организовали отдельное полочное и выделили на полке местных производителей специальными разделителями и другими, привлекающими внимание покупателя вкусностями. Зеленая травка на полу, деревянная полка или оригинальный паллет.

Павел Шамбир, генеральный директор компании «Командор»

«Мы в своем регионе можем делать продукты очень качественные, а главное – свежие, именно свежесть является залогом здоровья, полезных продуктов. Плюс — это наше конкурентное преимущество – местных сетей, договариваться с производителем и между собой»

Теперь покупателю не придется долго и внимательно изучать полки, вчитываться в состав и сомневаться в свежести. Все продукты, одобренные Ассоциацией, теперь расположены на своих улицах территории ВкусноЯрья!

Анжела Рябова. Генеральный директор группы компаний «Красный Яр»:

«ВкусноЯрье — это продукты класса „фрэш“ и „экстрафрэш“. Это свежее молоко и сыры, кондитерские изделия, фрукты и овощи. Местным производствам не хватало этого объединения, этой удобной навигации. Чтобы потребитель понимал, где товары действительно качественные. Теперь все собрано в одну удобную и красивую сеть».

Путь от производителя продукта до конечного покупателя становится еще проще и короче, а выбор и ассортимент местного и свежего теперь видно сразу!

Почетными гостями открытия стали герои ВкусноЯрья, те, кто своим трудом доказал, что выращивать, производить, перерабатывать и доставлять к столу жителей края местное и свежее не только возможно, но и необходимо! Это наши производители, директора и владельцы компаний.

Посмотреть и оценить работу «Енисейского стандарта» по продвижению продуктов местных сельхозтоваропроизводителей приехал заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Николаевич Шорохов и председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания Красноярского края Сергей Филиппович Зяблов.

Организаторы Территории ВкусноЯрье отдельно отмечают, что в первую очередь думали именно о покупателе, о его удобстве и возможности просто и быстро выбрать местные и свежие, проверенные продукты.

Игорь Домнин, председатель Ассоциации «Енисейский стандарт»

«Покупательский спрос – это ключевое, и хотелось бы его делать не только финансово доступным, но и не терять качество. Марку. Чтобы наши региональные продукты Красноярского края были доступные, вкусные и дарили радость нашим покупателям»

Как всегда узнать больше о местных и свежих продуктах, а также о территории ВкусноЯрье можно на сайте Енисейского стандарта www.eniseystandart.ru и в наших группах в соцсетях: vk.com/eniseystandart www.facebook.com/en.standart www.instagram.com/enisey_standart/ www.ok.ru/eniseystandart

Фото: Ассоциация «Енисейский стандарт»

По материалам Ассоциации «Енисейский стандарт»