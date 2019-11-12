12 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Главная Общество
Красноярск
16:51 12 Ноября 2019
открытие, продукты, магазины, продукция
версия для печати Ico_print

Сегодня в гипермаркете Аллея (Атмосфера дома) и гастрономе Красный яр (Взлетка Плаза) открылась территория местных и свежих продуктов ВкусноЯрье!

Целый город в торговом зале со своими улочками и очень удобной и простой навигацией по продуктам, отмеченным зеленой шишкой! Торговые сети организовали отдельное полочное и выделили на полке местных производителей специальными разделителями и другими, привлекающими внимание покупателя вкусностями. Зеленая травка на полу, деревянная полка или оригинальный паллет.

Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Павел Шамбир, генеральный директор компании «Командор»

«Мы в своем регионе можем делать продукты очень качественные, а главное – свежие, именно свежесть является залогом здоровья, полезных продуктов. Плюс — это наше конкурентное преимущество – местных сетей, договариваться с производителем и между собой»

Теперь покупателю не придется долго и внимательно изучать полки, вчитываться в состав и сомневаться в свежести. Все продукты, одобренные Ассоциацией, теперь расположены на своих улицах территории ВкусноЯрья!

Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Анжела Рябова. Генеральный директор группы компаний «Красный Яр»:

«ВкусноЯрье — это продукты класса „фрэш“ и „экстрафрэш“. Это свежее молоко и сыры, кондитерские изделия, фрукты и овощи. Местным производствам не хватало этого объединения, этой удобной навигации. Чтобы потребитель понимал, где товары действительно качественные. Теперь все собрано в одну удобную и красивую сеть».

Путь от производителя продукта до конечного покупателя становится еще проще и короче, а выбор и ассортимент местного и свежего теперь видно сразу!

Почетными гостями открытия стали герои ВкусноЯрья, те, кто своим трудом доказал, что выращивать, производить, перерабатывать и доставлять к столу жителей края местное и свежее не только возможно, но и необходимо! Это наши производители, директора и владельцы компаний.

Посмотреть и оценить работу «Енисейского стандарта» по продвижению продуктов местных сельхозтоваропроизводителей приехал заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Николаевич Шорохов и председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания Красноярского края Сергей Филиппович Зяблов.

Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Организаторы Территории ВкусноЯрье отдельно отмечают, что в первую очередь думали именно о покупателе, о его удобстве и возможности просто и быстро выбрать местные и свежие, проверенные продукты.

Игорь Домнин, председатель Ассоциации «Енисейский стандарт» 

«Покупательский спрос – это ключевое, и хотелось бы его делать не только финансово доступным, но и не терять качество. Марку. Чтобы наши региональные продукты Красноярского края были доступные, вкусные и дарили радость нашим покупателям»

Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Как всегда узнать больше о местных и свежих продуктах, а также о территории ВкусноЯрье можно на сайте Енисейского стандарта www.eniseystandart.ru и в наших группах в соцсетях: vk.com/eniseystandart  www.facebook.com/en.standart  www.instagram.com/enisey_standart/ www.ok.ru/eniseystandart

Территория ВкусноЯрье – местное и свежее всегда рядом!

Фото: Ассоциация «Енисейский стандарт» 
По материалам Ассоциации «Енисейский стандарт» 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

12 Ноября 2019 г.
Будущее кинологической службы на севере края пока под большим вопросом
Новости Красноярска: В кодинской школе №4 на средства Богучанской ГЭС смонтирован пандус

В кодинской школе №4 на средства Богучанской ГЭС смонтирован пандус

12 Ноября 2019 г.
Красную ленточку торжественно перерезали директор школы
Новости Красноярска: На проблемных перекрестках Красноярска меняют схемы проезда

На проблемных перекрестках Красноярска меняют схемы проезда

12 Ноября 2019 г.
Это позволит разгрузить участки
Новости Красноярска: В Красноярске завершили ремонт дорог

В Красноярске завершили ремонт дорог

12 Ноября 2019 г.
Всего за сезон подрядчики привели в порядок 30 участков
Новости Красноярска: На севере края ожидаются аномальные морозы

На севере края ожидаются аномальные морозы

12 Ноября 2019 г.
Температура воздуха опустится до -45°C
Новости Красноярска: Красноярские школьники напишут бизнес-олимпиаду

Красноярские школьники напишут бизнес-олимпиаду

12 Ноября 2019 г.
Участвовать могут дети с первого класса
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Стая собак напала на ребенка в Черемушках

7 Ноября 2019 г.
Мальчик находится в больнице
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются зимние морозы

На Красноярск надвигаются зимние морозы

7 Ноября 2019 г.
Температура опустится до -18°C
Новости Красноярска: Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

9 Ноября 2019 г.
Мужчина предлагал им устроиться на работу, собирал деньги и пропадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19