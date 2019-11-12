В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

В Дудинке проводили «на пенсию» первую и единственную разыскную собаку в истории таймырской полиции. Бельгийская овчарка по кличке Яшода Мата заступила на службу в 11 году. Собака работала вместе со старшим сержантом Василием Виноградовым - животное прошло обучение в краевом кинологическом центре.

Собака участвовала в сотне операций. Она обнаружила в общей сложности более 2 кг наркотиков. Сейчас овчарка полна сил, однако для полицейской ищейки возраст пса предельный.

Интересно, что замены для единственной разыскной собаки на Таймыре нет. Будущее кинологической службы сегодня под большим вопросом.

«Нет специальных условий для содержания кинологических собак. Для этого требуется очень много материальных затрат, финансовых вложений. Но мы вышли с предложением, чтобы нам предоставили средства для дальнейшего использования собак, ждем ответа», — рассказал начальник ОМВД по Таймырскому району Сергей Григорьев.

Животное встретит старость у своего единственного хозяина.