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В кодинской школе №4 на средства Богучанской ГЭС смонтирован пандус

Главная Общество
Красноярск
14:22 12 Ноября 2019
гэс, школа, строительство, открытие, энергетика
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8 ноября состоялось торжественное открытие пандуса для учащихся с особым потребностями. В мероприятии приняли участие школьники, родители, педагоги школы и другие жители города. Красную ленточку торжественно перерезали директор школы №4 Вера Манеева, представитель ПАО «Богучанская ГЭС» Павел Баженов и управляющий компании «Элита Строй», выполнявшей строительные работы, Юлия Щербина.

«Наличие пандуса в нашей школе позволит учащимся с ограниченными возможностями здоровья без особых усилий входить в здание образовательного учреждения. Это стало возможным благодаря градообразующему предприятию Кодинска – Богучанской ГЭС. Все сотрудники школы, родители учащихся с ограниченными возможностями здоровья выражают благодарность станции и лично генеральному директору Всеволоду Демченко за финансирование проекта. Мы благодарны генеральному директору «Элита Строй» Александру Щербине за качественное выполнение строительных работ и Администрации Кежемского района за помощь в оформлении документов и организации контроля», - сказала Вера Манеева.

«Богучанская ГЭС крупный и налогоплательщик, и социально-ответственное предприятие. Спорт, образование, здравоохранение, культура - мы стараемся поддержать все сферы жизни города. Станция регулярно закупает оборудование для районной больницы, выделяет средства Центру дополнительного образования и районной библиотеке. В 2019 году мы смогли решить давние проблемы школы №4, помогли Центру социального обслуживания закупить оборудование для реабилитации инвалидов. Богучанская ГЭС гордится тем, что оказывает помощь жителям района и будет это делать», - сказал Павел Баженов.

Помимо строительства пандуса на средства станции в школе был обустроен санузел для инвалидов и приобретена коляска для передвижения по зданию, что позволяет создать комфортные условия для инклюзивного обучения детей с особыми потребностями. Таких детей в школе четверо, поэтому по действующим нормативам образовательное учреждение не смогло принять участие в краевых программах развития инклюзивного обучения. А помощь Богучанской ГЭС позволила решить вопрос.

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

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