На проблемных перекрестках Красноярска меняют схемы проезда

Водителей Красноярска предупредили о новой схеме движения на ключевых перекрестках. Решение изменить план проезда приняла комиссия по мониторингу улично-дорожной сети города.

Так, на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума движение изменится в районе правоповоротного шлюза, расположенного на съезде с ул. Вейнбаума. На участке уберут стоп-линию и секции светофора. Водителям теперь придется уступать дорогу на протяжении 30 метров - перед поворотом на перекрестке поменяют знаки.

«Знаки «Уступи дорогу» установят с двух сторон шлюза перед пересечением с ул. Карла Маркса согласно схеме. Изменения вступят в силу с 30 ноября 2019 года», - рассказали в мэрии.

На съезде с путепровода по ул. Авиаторов на ул. Петра Ломако построили правоповоротный шлюз - съезд работает с 5 ноября.

Новая схема будет действовать и на перекрестке ул. 9 Мая и пр. Комсомольский. Дорожники разрешили поворот направо при движении в сторону ул. Шумяцкого. С двух полос открыли поворот с пр. Комсомольский. Все знаки установят к 30 ноября - с этого же момента заработают новые правила.

«Чтобы маневры были безопасными, выделенная полоса на ул. 9 Мая будет немного сокращена. Знак «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» перенесут на 40 метров со стороны пр. Комсомольский в сторону остановки общественного транспорта «Улица Урванцева» по ул. 9 Мая», - пояснили в администрации.

Отметим, что схемы будут работать в постоянном режиме - это позволит разгрузить сложные перекрестки в Красноярске.