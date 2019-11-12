12 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На проблемных перекрестках Красноярска меняют схемы проезда

Главная Общество
Красноярск
13:23 12 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Водителей Красноярска предупредили о новой схеме движения на ключевых перекрестках. Решение изменить план проезда приняла комиссия по мониторингу улично-дорожной сети города. 

Так, на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума движение изменится в районе правоповоротного шлюза, расположенного на съезде с ул. Вейнбаума. На участке уберут стоп-линию и секции светофора. Водителям теперь придется уступать дорогу на протяжении 30 метров - перед поворотом на перекрестке поменяют знаки.

«Знаки «Уступи дорогу» установят с двух сторон шлюза перед пересечением с ул. Карла Маркса согласно схеме. Изменения вступят в силу с 30 ноября 2019 года», - рассказали в мэрии. 

На проблемных перекрестках Красноярска меняют схемы проезда

На съезде с путепровода по ул. Авиаторов на ул. Петра Ломако построили правоповоротный шлюз - съезд работает с 5 ноября. 

На проблемных перекрестках Красноярска меняют схемы проезда

Новая схема будет действовать и на перекрестке ул. 9 Мая и пр. Комсомольский. Дорожники разрешили поворот направо при движении в сторону ул. Шумяцкого. С двух полос открыли поворот с пр. Комсомольский. Все знаки установят к 30 ноября -  с этого же момента заработают новые правила. 

«Чтобы маневры были безопасными, выделенная полоса на ул. 9 Мая будет немного сокращена. Знак «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» перенесут на 40 метров со стороны пр. Комсомольский в сторону остановки общественного транспорта «Улица Урванцева» по ул. 9 Мая», - пояснили в администрации. 

Отметим, что схемы будут работать в постоянном режиме - это позволит разгрузить сложные перекрестки в Красноярске.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В кодинской школе №4 на средства Богучанской ГЭС смонтирован пандус

В кодинской школе №4 на средства Богучанской ГЭС смонтирован пандус

12 Ноября 2019 г.
Красную ленточку торжественно перерезали директор школы
Новости Красноярска: В Красноярске завершили ремонт дорог

В Красноярске завершили ремонт дорог

12 Ноября 2019 г.
Всего за сезон подрядчики привели в порядок 30 участков
Новости Красноярска: На севере края ожидаются аномальные морозы

На севере края ожидаются аномальные морозы

12 Ноября 2019 г.
Температура воздуха опустится до -45°C
Новости Красноярска: Красноярские школьники напишут бизнес-олимпиаду

Красноярские школьники напишут бизнес-олимпиаду

12 Ноября 2019 г.
Участвовать могут дети с первого класса
Новости Красноярска: Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартовал 11 ноября

Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартовал 11 ноября

12 Ноября 2019 г.
Общий призовой фонд марафона составляет 2 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярск приблизился к эпидпорогу по простудным заболеваниям

Красноярск приблизился к эпидпорогу по простудным заболеваниям

12 Ноября 2019 г.
Число зараженных на 5,7% ниже критического уровня
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

7 Ноября 2019 г.
Ценовые изменения опубликовал Красноярскстат
Новости Красноярска: Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Стая собак напала на ребенка в Черемушках

7 Ноября 2019 г.
Мальчик находится в больнице
Новости Красноярска: Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

8 Ноября 2019 г.
Финал пройдет на Филиппинах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19