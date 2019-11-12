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В Красноярске завершили ремонт дорог

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Красноярск
12:25 12 Ноября 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске завершили последний объект в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Подрядчики отремонтировали мост через реку Бугач по ул. Маерчака. Всего за сезон в порядок привели 30 участков улиц и дорог. Как рассказали в мэрии Красноярска, самые масштабные работы ведутся на ул. Ястынская - ремонт там закончится в июне 2020 года. 

В этом сезоне ремонтники применяли новые технологии и современные материалы. Специалисты уверены, что это позволит сделать дороги более износостойкими, безопасными и долговечными. 

«На ул. Мичурина и ул. Глинки впервые сделано покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На этих улицах большая интенсивность движения, а большегрузы выводят из строя городские дороги очень быстро. Этот материал имеет высокую устойчивость к разрушениям», - пояснил замруководителя МКУ «УДИБ» Сергей Печерин.

Данный материал планируется применять и на других городских улицах.

В этом году на всех 30 объектах подрядчики установили инновационные бортовые камни. Они устойчивы к жаре и холоду, а также имеют большой срок службы.  

В мэрии отчитались, что в 2019-м году в Красноярске отремонтировано более 26 км дорог, а также установлено 190 светофоров. Работу подрядчиков на всех этапах контролировали общественники - они наблюдали за выполнением ремонта и проверяли качество покрытия. Рейды проходили еженедельно. 

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