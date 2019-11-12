На севере края ожидаются аномальные морозы

В воскресенье, 10 ноября, на севере Красноярского края зафиксированы аномальные для ноября морозы. По данным Гидрометцентра России, ночью мороз усиливался до -40°C.

«Отклонение температурного фона в этих районах от нормы достигает 10-12°C», - говорится в сообщении синоптиков.

Значительных улучшений погоды в Сибири не будет, уверяют метеорологи. Наоборот, похолодание усилится. Виноват в аномальном морозе небольшой циклон, который проходит через СФО.

«В тыловой части этого циклона будет происходить заток холодного арктического воздуха, а пришедший на его место арктический антициклон будет способствовать дальнейшему понижению температурного фона», - рассказали о причинах синоптики.

Так, на этой неделе на севере края ожидаются морозы до -45°C, днем столбики термометров опустятся до -30°C. В центральных и южных районах региона пик похолодания придется на 15 - 16 ноября. Температура ночью достигнет -24…-29°C, днем до -16…-21°C. На юге пройдет сильный снег.

Фото: Гидрометцентр России