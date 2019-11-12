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На севере края ожидаются аномальные морозы

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Красноярск
11:40 12 Ноября 2019
общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В воскресенье, 10 ноября, на севере Красноярского края зафиксированы аномальные для ноября морозы. По данным Гидрометцентра России, ночью мороз усиливался до -40°C. 

«Отклонение температурного фона в этих районах от нормы достигает 10-12°C», - говорится в сообщении синоптиков. 

Значительных улучшений погоды в Сибири не будет, уверяют метеорологи. Наоборот, похолодание усилится. Виноват в аномальном морозе небольшой циклон, который проходит через СФО. 

«В тыловой части этого циклона будет происходить заток холодного арктического воздуха, а пришедший на его место арктический антициклон будет способствовать дальнейшему понижению температурного фона», - рассказали о причинах синоптики. 

Так, на этой неделе на севере края ожидаются морозы до -45°C, днем столбики термометров опустятся до -30°C. В центральных и южных районах региона пик похолодания придется на 15 - 16 ноября. Температура ночью достигнет -24…-29°C, днем до -16…-21°C. На юге пройдет сильный снег.

Фото: Гидрометцентр России

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