Красноярские школьники напишут бизнес-олимпиаду

В Красноярском крае проходит олимпиада для школьников «Юный предприниматель», проверить знания и развить свой предпринимательский потенциал могут ученики любого возраста. Об этом рассказали организаторы онлайн-олимпиады.

Первый тур интеллектуальных испытаний уже стартовал - бесплатный тест доступен до 17 ноября. Задания можно пройти в любое время со своего компьютера или планшета.

«Школьники решают реалистичные бизнес-задачи, закладывают основы финансовой грамотности, учатся эффективнее планировать, распределять ресурсы и даже получают свой «игровой» финансовый успех», - рассказали организаторы.

Ожидается, что в этом году бизнес-олимпиаду напишут более миллиона школьников по всей России. Для участия в интеллектуальных испытаниях необходимо зарегистрироваться на платформе uchi.ru или на сайте самой олимпиады. После этого детям присвоят логин и пароль, под которыми они будут выполнять тест.