12 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские школьники напишут бизнес-олимпиаду

Главная Общество
Красноярск
11:15 12 Ноября 2019
общество, красноярск, олимпиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае проходит олимпиада для школьников «Юный предприниматель», проверить знания и развить свой предпринимательский потенциал могут ученики любого возраста. Об этом рассказали организаторы онлайн-олимпиады. 

Первый тур интеллектуальных испытаний уже стартовал - бесплатный тест доступен до 17 ноября. Задания можно пройти в любое время со своего компьютера или планшета. 

«Школьники решают реалистичные бизнес-задачи, закладывают основы финансовой грамотности, учатся эффективнее планировать, распределять ресурсы и даже получают свой «игровой» финансовый успех», - рассказали организаторы. 

Ожидается, что в этом году бизнес-олимпиаду напишут более миллиона школьников по всей России. Для участия в интеллектуальных испытаниях необходимо зарегистрироваться на платформе uchi.ru или на сайте самой олимпиады. После этого детям присвоят логин и пароль, под которыми они будут выполнять тест. 

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартовал 11 ноября

Новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартовал 11 ноября

12 Ноября 2019 г.
Общий призовой фонд марафона составляет 2 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярск приблизился к эпидпорогу по простудным заболеваниям

Красноярск приблизился к эпидпорогу по простудным заболеваниям

12 Ноября 2019 г.
Число зараженных на 5,7% ниже критического уровня
Новости Красноярска: В Красноярске заливают главный каток

В Красноярске заливают главный каток

12 Ноября 2019 г.
Площадку на острове Татышев откроют в течение двух недель
Новости Красноярска: Красноярск назвали комфортным городом для жизни с детьми

Красноярск назвали комфортным городом для жизни с детьми

11 Ноября 2019 г.
Горожане высоко оценили инфраструктуру
Новости Красноярска: Спасшую ребенка от стаи собак красноярку наградили за гражданский подвиг

Спасшую ребенка от стаи собак красноярку наградили за гражданский подвиг

11 Ноября 2019 г.
Благодарность женщине вручили в Следственном комитете
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт попал в мировой рейтинг пунктуальности

Красноярский аэропорт попал в мировой рейтинг пунктуальности

11 Ноября 2019 г.
Воздушная гавань оказалась на 43 месте
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский студент упал с лестничного пролета

Красноярский студент упал с лестничного пролета

7 Ноября 2019 г.
Молодой человек находится в тяжелом состоянии
Новости Красноярска: Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Стая собак напала на ребенка в Черемушках

7 Ноября 2019 г.
Мальчик находится в больнице
Новости Красноярска: Красноярцам предложили поработать в полиции

Красноярцам предложили поработать в полиции

8 Ноября 2019 г.
Опубликованы новые вакансии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19