Красноярск приблизился к эпидпорогу по простудным заболеваниям

Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости гриппом на территории Красноярского края. Так, за отчетный период с 4 по 10 ноября простудой в регионе заразились 8,4 тысячи человек. Это ниже критического уровня на 25,3%. Основная часть заболевших - дети в возрасте до трех лет.

В Красноярске за последнюю неделю на простуду пожаловались 5290 человек.

«Показатель заболеваемости составил 48,5 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 5,7 %», - пояснили эксперты Роспотребнадзора.

Отметим, что так близко к эпидемическому порогу Красноярск в этом сезоне еще не подходил. Тем не менее, ситуация пока не вызывает опасений у специалистов - заболеваемость в регионе вызвана вирусами не гриппозной этиологии.

Роспотребнадзор напоминает, что единственный способ защиты от гриппа – вакцинация. Прививки с начала сезона поставили более миллиона жителей края. Также нельзя пренебрегать мерами профилактики, уверяют специалисты. В ведомстве советуют чаще мыть руки, особенно после посещения общественного транспорта, не прикасаться к лицу грязными руками и носить маску при первых проявлениях простуды.