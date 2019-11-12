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В Красноярске заливают главный каток

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Красноярск
08:56 12 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты приступили к заливке катка на острове Татышев. В Красноярске установились устойчивые минусовые температуры. Каток в районе Октябрьского моста планируют открыть в 20-х числах ноября. Традиционно эта площадка считается самой большой в городе.

«Работы по заливке катка будут вестись ежедневно. Ценовая политика останется на уровне прошлого года. Выход на лед - 80 рублей. Час проката коньков - 110 рублей. Если у вас свои коньки, нужно приобрести только билет на вход», - пояснила пресс-секретарь Татышев-парка Екатерина Суворова.

Отметим, что в Красноярске уже открыт первый каток – это дворовая площадка на ул. Железнодорожников, 10А. С понедельника по субботу там работают инструкторы – обучение бесплатное, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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