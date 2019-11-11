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Красноярск назвали комфортным городом для жизни с детьми

Главная Общество
Красноярск
17:00 11 Ноября 2019
жизнь, красноярск, рейтинги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аналитики портала Domofond.ru составили рейтинг городов по доступности инфраструктуры для детей. Среди городов-миллионников Красноярск оказался на третьем месте.

Так, лидером рейтинга стала Москва, второе место за Санкт-Петербургом. Третью строчку с результатом в 7,2 балла занимает Красноярск. По сравнению с 2018-м годом жизнь с детьми в сибирском городе стала более комфортной (+0,3 балла).

Антилидером стал Омск. По результатам опроса местных жителей, в городе «отсутствуют детские площадки» и «практически ничего нет для молодого поколения».

Отметим, что в общем рейтинге российских городов отличился Ачинск – город расположился на 54-м месте с результатом в семь баллов. 189-ю строчку из 200 городов страны занимает Норильск – детскую инфраструктуру там оценили на 5,3 балла.

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