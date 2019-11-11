11 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Спасшую ребенка от стаи собак красноярку наградили за гражданский подвиг

Главная Общество
Красноярск
16:17 11 Ноября 2019
награды и премии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярка Наталья Луговкина, которая на прошлой неделе спасла ребенка от нападения стаи бродячих собак, получила благодарственное письмо от руководства регионального Следственного комитета. Поступок женщины расценили как гражданский подвиг. Следователи отметили, что красноярка проявила присутствие духа в чрезвычайной ситуации и неравнодушие к попавшему в беду ребенку.

«Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Андрей Евгеньевич Потапов отметил, что поступок Натальи Николаевны неоценим для близких и родных спасенного ребенка, он заслуживает высочайшей оценки человеческих качеств – мужества, самоотверженности и человечности. Он пожелал храброй женщине здоровья, семейного счастья и благополучия», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, 6 ноября в районе улицы Шевченко на 9-летнего мальчика напали собаки. С ним был старший брат, который позвал на помощь продавца из ближайшего павильона. Она разогнала агрессивных собак и вызвала «скорую». У пострадавшего многочисленные рваные раны на теле. Врачи уже сделали ребенку несколько операций, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность в отношении неустановленных должностных лиц, которые не проконтролировали отлов бродячих собак на территории Ленинского района.

 

фото: krk.sledcom.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск назвали комфортным городом для жизни с детьми

Красноярск назвали комфортным городом для жизни с детьми

11 Ноября 2019 г.
Горожане высоко оценили инфраструктуру
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт попал в мировой рейтинг пунктуальности

Красноярский аэропорт попал в мировой рейтинг пунктуальности

11 Ноября 2019 г.
Воздушная гавань оказалась на 43 месте
Новости Красноярска: Полтонны отходов вывез левобережный оператор с фестиваля в сквере «Серебряный»

Полтонны отходов вывез левобережный оператор с фестиваля в сквере «Серебряный»

11 Ноября 2019 г.
Были установлены дополнительные контейнеры
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о новом расписании поездов дальнего следования

Красноярцев предупредили о новом расписании поездов дальнего следования

11 Ноября 2019 г.
Изменения вступят в силу 8 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске ищут проектировщиков парка-музея освоения Севера на острове Молокова

В Красноярске ищут проектировщиков парка-музея освоения Севера на острове Молокова

11 Ноября 2019 г.
Им готовы заплатить 13,5 млн рублей
Новости Красноярска: Из Красноярска могут запустить рейсы в Токио

Из Красноярска могут запустить рейсы в Токио

11 Ноября 2019 г.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

10 Ноября 2019 г.
Путешественник готовится побить рекорд планерного спорта
Новости Красноярска: Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

6 Ноября 2019 г.
У Николая Карпушова более полусотни старых машин
Новости Красноярска: Стая собак напала на ребенка в Черемушках

Стая собак напала на ребенка в Черемушках

7 Ноября 2019 г.
Мальчик находится в больнице
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19