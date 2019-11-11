Спасшую ребенка от стаи собак красноярку наградили за гражданский подвиг

Красноярка Наталья Луговкина, которая на прошлой неделе спасла ребенка от нападения стаи бродячих собак, получила благодарственное письмо от руководства регионального Следственного комитета. Поступок женщины расценили как гражданский подвиг. Следователи отметили, что красноярка проявила присутствие духа в чрезвычайной ситуации и неравнодушие к попавшему в беду ребенку.

«Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Андрей Евгеньевич Потапов отметил, что поступок Натальи Николаевны неоценим для близких и родных спасенного ребенка, он заслуживает высочайшей оценки человеческих качеств – мужества, самоотверженности и человечности. Он пожелал храброй женщине здоровья, семейного счастья и благополучия», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, 6 ноября в районе улицы Шевченко на 9-летнего мальчика напали собаки. С ним был старший брат, который позвал на помощь продавца из ближайшего павильона. Она разогнала агрессивных собак и вызвала «скорую». У пострадавшего многочисленные рваные раны на теле. Врачи уже сделали ребенку несколько операций, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность в отношении неустановленных должностных лиц, которые не проконтролировали отлов бродячих собак на территории Ленинского района.

фото: krk.sledcom.ru