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Красноярский аэропорт попал в мировой рейтинг пунктуальности

Главная Общество
Красноярск
15:46 11 Ноября 2019
красноярск, самолет, аэропорт, рейтинги
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский аэропорт стал 43-м в мировом рейтинге британского аналитического агентства OAG. Главный критерий отбора – пунктуальность. Всего в списке оказались 1200 аэропортов из разных стран мира.

По данным экспертов, в октябре текущего года 92,9% всех рейсов из Красноярска взлетели вовремя. Максимальное отклонение составило 15 минут.

«Такой показатель пунктуальности позволил занять Красноярску 43 строчку среди крупнейших аэропортов всего мира и 13 место среди 405 аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона», - рассказали в воздушной гавани.

Первое место в рейтинге занял датский аэропорт Каруп. В топ-50 также попали порты в Архангельске (2-е место), Калининграде (24-е место) и Москве – Шереметьево на 12-й строчке. Соседний Новосибирск оказался на 802-м месте.

Отметим, что британское аналитическое агентство OAG специализируется на гражданской авиации и составляет отчеты, которые позволяют определить самых пунктуальных перевозчиков, наиболее загруженные маршруты и лидеров среди воздушных портов мира.

 

фото: аэропорт Красноярск

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