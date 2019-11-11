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Полтонны отходов вывез левобережный оператор с фестиваля в сквере «Серебряный»

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Красноярск
15:35 11 Ноября 2019
мусор, ярмарка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшую субботу обновленный сквер «Серебряный» принимал гостей на ежегодном продовольственном фестивале «Сибирское подворье», который традиционно собирает большое количество гостей и производителей различной продукции. За чистотой на празднике проследил левобережный оператор по обращению с ТКО, предоставивший бесплатно дополнительные контейнеры для сбора мусора.

«Это уже стало для нас доброй традицией – помогать с вывозом отходов на продовольственных ярмарках в Октябрьском районе. В такие дни здесь скапливается в разы больше мусора, ведь одних только палаток с товарами здесь больше пятидесяти, - рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – И, конечно, того количества контейнеров, которые здесь установлены в обычное время и обеспечивают потребности жителей района по утилизации отходов, в такие дни недостаточно. Поэтому по просьбе главы района мы установили на время праздника еще несколько баков».

За помощь в организации вывоза отходов с «Сибирского подворья» администрация Октябрьского района вручила «Красноярской рециклинговой компании» благодарственное письмо.

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