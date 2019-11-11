11 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев предупредили о новом расписании поездов дальнего следования

Главная Общество
Красноярск
15:27 11 Ноября 2019
ржд, железные дороги, поезд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С 8 декабря 2019 года КрасЖД меняет расписание поездов дальнего следования. Новый график будет действовать в течение года, рассказали в компании.

Изменения коснутся направления «Красноярск – Карабула» - поезд будет отправляться из краевого центра на 2 часа и 49 минут позднее, в 21:30 по местному времени.

По новому расписанию будет курсировать поезд «Красноярск-Абакан». Отправление в Хакасию запланировано на 35 минут раньше, то есть в 18:35.

В график скорого фирменного поезда «Красноярск-Москва» тоже внесли изменения - старт из краевого центра намечен на 10 минут позднее (в 20:40). Пассажиров просят учитывать эту информацию при посадке.

Отметим, что с 8 декабря через день начнет курсировать новый поезд «Абакан-Москва», который будет проходить через Новокузнецк, Барнаул, Карасук, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров и Ярославль.

Красноярцам также рассказали о новых транзитных возможностях. С 9 декабря будут доступны билеты на поезд «Омск-Владивосток». Со станции красноярского ЖД вокзала пассажиры смогут отправиться в Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Хабаровск. Путь из краевого центра во Владивосток займет три дня и 21 час.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске ищут проектировщиков парка-музея освоения Севера на острове Молокова

В Красноярске ищут проектировщиков парка-музея освоения Севера на острове Молокова

11 Ноября 2019 г.
Им готовы заплатить 13,5 млн рублей
Новости Красноярска: Из Красноярска могут запустить рейсы в Токио

Из Красноярска могут запустить рейсы в Токио

11 Ноября 2019 г.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на полеты
Новости Красноярска: В детском саду Красноярска воспитают будущих инженеров

В детском саду Красноярска воспитают будущих инженеров

11 Ноября 2019 г.
В краевом центре открылось первое инженерное дошкольное учреждение
Новости Красноярска: На рынке упаковки наблюдается «вторая алюминиевая революция»

На рынке упаковки наблюдается «вторая алюминиевая революция»

11 Ноября 2019 г.
Алюминий становится основным упаковочным материалом
Новости Красноярска: Красноярцев спросят о качестве услуг такси и каршеринга

Красноярцев спросят о качестве услуг такси и каршеринга

11 Ноября 2019 г.
Открыта «горячая линия»
Новости Красноярска: Многодетную семью волков заметили в заповеднике на юге края

Многодетную семью волков заметили в заповеднике на юге края

11 Ноября 2019 г.
Зоологов удивило такое количество детенышей в стае
Новости компаний
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

8 Ноября 2019 г.
Финал пройдет на Филиппинах
Новости Красноярска: Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

6 Ноября 2019 г.
У Николая Карпушова более полусотни старых машин
Новости Красноярска: В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

7 Ноября 2019 г.
Ценовые изменения опубликовал Красноярскстат
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19