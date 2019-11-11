Красноярцев предупредили о новом расписании поездов дальнего следования

С 8 декабря 2019 года КрасЖД меняет расписание поездов дальнего следования. Новый график будет действовать в течение года, рассказали в компании.

Изменения коснутся направления «Красноярск – Карабула» - поезд будет отправляться из краевого центра на 2 часа и 49 минут позднее, в 21:30 по местному времени.

По новому расписанию будет курсировать поезд «Красноярск-Абакан». Отправление в Хакасию запланировано на 35 минут раньше, то есть в 18:35.

В график скорого фирменного поезда «Красноярск-Москва» тоже внесли изменения - старт из краевого центра намечен на 10 минут позднее (в 20:40). Пассажиров просят учитывать эту информацию при посадке.

Отметим, что с 8 декабря через день начнет курсировать новый поезд «Абакан-Москва», который будет проходить через Новокузнецк, Барнаул, Карасук, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров и Ярославль.

Красноярцам также рассказали о новых транзитных возможностях. С 9 декабря будут доступны билеты на поезд «Омск-Владивосток». Со станции красноярского ЖД вокзала пассажиры смогут отправиться в Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Хабаровск. Путь из краевого центра во Владивосток займет три дня и 21 час.