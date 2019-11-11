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В Красноярске ищут проектировщиков парка-музея освоения Севера на острове Молокова

Главная Общество
Красноярск
14:52 11 Ноября 2019
проект, парк, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевое правительство объявило торги на поиск проектировщика парка-музея освоения Севера. Новое место отдыха планируют создать на острове Молокова в Красноярске. Парк станет объектом регионального значения, финансировать его строительство будет краевая казна.

За проект парка краевое Управление капитального строительства готово заплатить 13,5 млн рублей. От проектировщиков требуется провести зонирование территории, выполнить обоснование планировки, предусмотреть организацию движения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что ранее по заказу молодежного центра «Патриот» был выполнен проект молодежной спортивно-рекреационной зоны на острове Молокова – парк «Сибирский характер». По задумке архитекторов, там должен появиться комплекс воздушно-десантной подготовки с полигоном для военно-прикладных видов спорта, полосой препятствий и подвесным канатным комплексом. Предлагалось также установить в парке парашютную вышку, макет самолета, тренажеры, парашютный трамплин, создать палаточный городок и площадку для мини-футбола.

Проект парка «Сибирский характер» стал серебряным призером международного архитектурного фестиваля.

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