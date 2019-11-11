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Из Красноярска могут запустить рейсы в Токио

Главная Общество
Красноярск
14:35 11 Ноября 2019
авиакомпания, авиарейсы, авиация, рейсы, япония
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Из Красноярска в Токио планируют запустить регулярные рейсы – авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск Росавиации на выполнение полетов, пишет «Интерфакс».

В самой авиакомпании данное направление считают перспективным. Пока о сроках запуска полетной программы говорить рано – помимо Красноярска новые рейсы в Японию могут открыться из Екатеринбурга и Владивостока.
Пассажиров из краевого центра, скорее всего, будут принимать в аэропорту Нарита, именно из этой воздушной гавани идет основной поток прилетающих в Японию туристов.

Частоту полетов из Красноярска в Токио определят позже. Пока предполагается, что рейсы будут выполняться до семи раз в неделю.

Напомним, ранее краевые парламентарии задумались о запуске из красноярского аэропорта рейсов в Японию и Южную Корею. Восточное направление должно быть приоритетным для края, так как региональный центр имеет выгодное географическое местоположение.

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