В детском саду Красноярска воспитают будущих инженеров

В детском саду комплекса «Покровский» появилось направление для юных инженеров. В дошкольном учреждении все воспитанники будут вовлечены в научную и исследовательскую деятельность, рассказали в мэрии.

В кабинетах уже установили лабораторию «Полидрон», а также поставили оборудование для конструирования и робототехники. В планах открыть планетарий для детей. В детском саду маленькие красноярцы смогут ставить научные эксперименты, они научатся собирать сложные модели из лего.

«Воспитанники средней группы занимаются свободным экспериментированием. Это особая лаборатория, в которой собраны «необработанные материалы» - картон, кисти, валики, краски, одноразовая посуда, изолента, скотч, старая сломанная техника, кусочки труб, деревяшек и ткани. Перед детьми стоит задача сконструировать и собрать ту или иную вещь», - рассказали в мэрии.

Сейчас воспитанники учатся делать палатку из труб, уголков и отреза ткани.

Отметим, что кабинет робототехники открыт для самых старших детей. Вместе с воспитателями они конструируют роботов, а также пишут для них несложные программы. Все занятия проводятся бесплатно.

Фото: сайт администрации Красноярска