На рынке упаковки наблюдается «вторая алюминиевая революция»

Алюминий становится основным упаковочным материалом. Директор по сбыту и маркетингу компании РУСАЛ Роман Андрюшин в своем интервью ТАСС сообщил, что известные компании все больше выбирают в качестве основного материала для упаковки товаров - алюминий, который может перерабатываться бесчисленное количество раз.



Глобальный тренд на экологичность материалов в противовес огромной массе накопившихся пластиковых отходов и мусора, которые не только засоряют планету, но и сложны в переработке, сегодня определяет стратегии развития крупнейших брендов. По его словам, ведущие производители упаковки и напитков - это и PepsiСo, и Coca-Cola, и Ball - вышли в этом году с абсолютно бескомпромиссной инициативой перейти на алюминиевую банку во всех регионах своего присутствия. В Америке PepsiСo и Coca-Cola объявили о том, что soft drinks и питьевую воду начинают разливать только в алюминиевой таре", - рассказал Андрюшин.

Более того, американский производитель упаковки Ball также предложил рынку заменить прозрачные пластиковые стаканы для напитков, которые чаще всего выбрасываются после единичного применения, на алюминиевые. Этому способствует принятый Европарламентом закон о запрете использования одноразовой пластиковой посуды и трубочек с 2021 года, напомнил топ-менеджер "Русала".



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Мировое потребление напитков в банке составляет 300 млрд штук в год.

Производство российской алюминиевой банки начинается в Красноярске. Красноярский алюминиевый завод выпускает до 70 000 тонн баночного сплава в год Из одного кразовского слитка весом более 30 тонн можно произвести до 1,8 млн штук банок емкостью 0,33 л. По железной дороге готовый металл КрАЗа отправляется в Самару, где из него производят прокат для банок. Следующий этап - подмосковный Наро-Фоминск, где происходит процесс сборки банки.

Упаковочная промышленность -один из приоритетных драйверов роста потребления алюминия в мире, отметил Андрюшин. На первом месте стоит автопром. Замыкает тройку лидеров √ строительный сектор. Помимо этих отраслей, "Русал" совместно с партнерами тестирует новые алюминиевые сплавы для авиастроения и космической отрасли. Новые сплавы компания готова предлагать и отечественным производителям, и глобальным игрокам.

Комментируя прогноз Минпромторга, согласно которому потребление алюминия в России достигнет 2,5 млн тонн к 2023 году, Андрюшин согласился, что при росте российского ВВП от 3% до 4% в год такой объем потребления можно увидеть уже в ближайшем десятилетии. "Эти прогнозы прежде всего базируются на объективных оценках уровня потребления в развитой экономике. Россия - довольно развитая экономика, поэтому Минпромторг, видимо, и пришел к такой оценке", - пояснил топ-менеджер "Русала".

Однако, по его словам, для роста потребления алюминия с нынешних 1,6 млн тонн в год в осязаемой перспективе необходимы дополнительные усилия по внедрению соответствующих решений, и это является "ключевой целью всего алюминиевого сообщества в России".

"Для ее достижения важно в масштабах всего рынка поддерживать и продвигать технологические, коммерчески востребованные и экологичные решения российских производителей", - считает Андрюшин. Какие-то инициативы, например, программу реновации в Москве, рассчитанную на 15 лет, стоит масштабировать на другие российские города-миллионники, полагает он.

Андрюшин также отметил, что росту внутреннего спроса на алюминий способствует и реализация в России национальных проектов. По оптимистичной оценке, рост может составить около 3,5-4% в год.

"Мы понимаем, что она [оценка] достаточно оптимистичная - порядка 3,5-4%. Но это все еще далеко от наших желаний и тех прогнозов, которые ранее озвучивал Минпромторг по перспективам роста потребления", - заключил Андрюшин.

https://tass.ru/ekonomika/7064947

Фото: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

По материалам АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»