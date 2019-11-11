Красноярцев спросят о качестве услуг такси и каршеринга

С понедельника, 11 ноября, краевое управление Роспотребнадзора открывает «горячую линию» по услугам такси и каршеринга – красноярцы смогут пожаловаться на некачественное обслуживание, а также задать экспертам интересующие вопросы, сообщили в ведомстве.

«В рамках работы «горячей линии» специалисты дадут разъяснения по вопросам соблюдения прав потребителей при пользовании этими услугами», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Звонки принимаются по телефону: 8(391)226-89-50, а также по номерам территориальных отделов Роспотребнадзора. «Горячая линия» работает с 10:00 до 12:00 и 13:00 до 16:00 до 25 ноября.

Напомним, ранее о судьбе каршеринга в Красноярске задумались краевые парламентарии. На сайте ЗС проводился опрос о безопасности услуг аренды авто. Местные жители предложили оснастить делимобили видеокамерами и устройствами, которые не позволят завести иномарку в состоянии опьянения. Часть респондентов выступила за то, чтобы не допускать к вождению арендованного авто лиц с водительским стажем менее трех лет. Некоторые горожане пришли к выводам, что каршеринг необходимо запретить.

В ГИБДД же планируют создать единую базу пользователей каршеринговых компаний – туда попадут злостные нарушители ПДД. Предполагается, что таким водителям будут отказывать в предоставлении услуги.