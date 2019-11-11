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Многодетную семью волков заметили в заповеднике на юге края

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Красноярск
11:23 11 Ноября 2019
животные, волки, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории Саяно-Шушенского заповедника заметили многодетную семью волков – в фотоловушки попали восемь особей. Зоологи утверждают, что такое количество животных в одной стае является нехарактерным для юга Красноярского края. Обычно насчитывается до пяти волков в семье.

Сотрудники заповедника рассказали, что волки образуют пары на всю жизнь – они приносят потомство и живут в одной стае до взросления щенков. В двухлетнем возрасте подросшие самки и самцы покидают ее.

«Основу семьи составляет самка – матерая волчица. Во многих случаях при гибели матерой волчицы стая распадается», - сообщили зоологи.

На территории Саяно-Шушенского заповедника обитают 40 волков, однако новые данные могут свидетельствовать о небывалом росте популяции.

«Обычно численность семейной волчьей стаи в заповеднике не превышает пять особей, а по полученным снимкам мы определили, что в районе реки Малые Уры обитает семья из восьми волков, причем большая их часть, судя по окрасу шерсти – волки этого года рождения. Конечно, выживут не все, впереди зима», - пояснил старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Общую численность волков в заповеднике определят зимой следующего года – зоологи изучат данные фотоловушек и зимние маршруты хищников.

 

фото: сайт Саяно-Шушенского заповедника

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