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На правом берегу Красноярска закроют аварийную школу

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Красноярск
10:57 11 Ноября 2019
школа, красноярск, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В мэрии Красноярска сообщили о реорганизации двух школ в Ленинском районе – это образовательные учреждения № 53 по ул. Львовская и № 88 по ул. Волжская. Документ опубликован на сайте администрации.

В постановлении сказано, что две школы на правом берегу решили объединить - дети теперь будут заниматься в учебном заведении № 53. Школу № 88 закроют, а директора освободят от занимаемой должности.

«Юридической лицо - МБОУ СШ № 88 прекращает свою деятельность. Мероприятия по реорганизации школ необходимо завершить до 01.03.2020», - говорится в документе, подписанном главой Красноярска Сергеем Ереминым.

По данным СМИ, школа № 88 в Красноярска находится в аварийном состоянии – еще в июне ее закрыли на ремонт, а учеников отправили на занятия в соседнее учреждение № 53. В здании по ул. Волжская деформировались потолки и полы, появились трещины. Кроме того, при обследовании школы выяснилось, что в некоторых кабинетах перекрытия деревянные, а не железобетонные. Здание было построено более 50 лет назад, а проектная документация не сохранилась даже в архивах.

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