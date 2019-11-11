В Красноярский край пришли 30-градусные морозы

Зимний сезон в Красноярском крае окончательно вступает в свои права. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, ночью на севере центральных районов местами температура опустилась до -26…-31°С. В самом Красноярске было около -18°С. В понедельник, 11 ноября, в городе ожидается северный ветер 2-7м/с, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Воздух днем прогреется до -12...-14°С.

К среде постепенно потеплеет до -4°С в светлое время суток, ночью будет -12°С. В четверг, 14 ноября, ночью температура опустится до -13°С, днем будет около -10°С.

В пятницу, 15 ноября, похолодает до -21°С ночью, днем термометры покажут -17°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Гидрометцентр. По предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные в Красноярске также будет морозно.