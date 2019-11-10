Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Известный российский путешественник Федор Конюхов совершил прогулку по красноярскому заповеднику «Столбы». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Просто гуляя на Столбах удалось встретить уникального человека! Федор Конюхов», - оставил запись на своей странице в соцсети Instagram пользователь popov.nb.

Отвечая на вопрос в соцсети, он добавил, что не стал спрашивать путешественника о цели его приезда в Красноярск. И добавил, что Федор Конюхов гулял по заповеднику с семьей.

Напомним, что путешественник приезжал в Красноярск год назад. Тогда он готовился к одиночному кругосветному плаванию на весельной лодке «Акрос». Сейчас в его планах побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР, поднявшись в воздух на высоту 11,5 км. Как сообщали СМИ, это событие запланировано на конец ноября 2019 года в районе горы Эльбрус.

Фото: страница popov.nb в соцсети Instagram