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Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Главная Общество
Красноярск
18:16 10 Ноября 2019
заповедник, путешественник, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный российский путешественник Федор Конюхов совершил прогулку по красноярскому заповеднику «Столбы». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Просто гуляя на Столбах удалось встретить уникального человека! Федор Конюхов», - оставил запись на своей странице в соцсети Instagram пользователь popov.nb.

Отвечая на вопрос в соцсети, он добавил, что не стал спрашивать путешественника о цели его приезда в Красноярск. И добавил, что Федор Конюхов гулял по заповеднику с семьей.

Напомним, что путешественник приезжал в Красноярск год назад. Тогда он готовился к одиночному кругосветному плаванию на весельной лодке «Акрос». Сейчас в его планах побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР, поднявшись в воздух на высоту 11,5 км. Как сообщали СМИ, это событие запланировано на конец ноября 2019 года в районе горы Эльбрус.

Фото: страница popov.nb в соцсети Instagram

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