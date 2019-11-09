В Красноярске готовят к открытию третий McDonald’s

В Красноярске на следующей неделе откроется третий ресторан быстрого питания McDonald’s - заведение, как и планировалось, начнет принимать посетителей в здании по ул. Волочаевская, 44.

Напомним, кафе должны были открыть перед началом зимней Универсиады в Красноярске. Однако у собственников обнаружились проблемы с документами. Мэрия не выдала разрешение на строительство ресторана, вопреки этому McDonald’s активно готовился к открытию. Позже в компании признали ошибку и пообещали разобраться со всеми административными моментами. Открытие заведение перенесли на неопределенный срок.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, ресторан быстрого питания площадью более 600 кв. метров расположился в здании бывшего образовательного центра по ул. Волочаевская. Объект был признан аварийным. Детский центр был вынужден переехать в соседние школы.