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В Красноярске готовят к открытию третий McDonald’s

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Красноярск
10:57 9 Ноября 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на следующей неделе откроется третий ресторан быстрого питания McDonald’s - заведение, как и планировалось, начнет принимать посетителей в здании по ул. Волочаевская, 44. 

Напомним, кафе должны были открыть перед началом зимней Универсиады в Красноярске. Однако у собственников обнаружились проблемы с документами. Мэрия не выдала разрешение на строительство ресторана, вопреки этому McDonald’s активно готовился к открытию. Позже в компании признали ошибку и пообещали разобраться со всеми административными моментами. Открытие заведение перенесли на неопределенный срок. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, ресторан быстрого питания площадью более 600 кв. метров расположился в здании бывшего образовательного центра по ул. Волочаевская. Объект был признан аварийным. Детский центр был вынужден переехать в соседние школы.

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