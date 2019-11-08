СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев

В Сибирском федеральном университете стартуют бесплатные курсы повышения квалификации для всех желающих. Перечень курсов включает 17 образовательных программ — как узкоспециализированных, так и ориентированных на развитие общих компетенций.
По словам проректора по учебной работе СФУ Дениса Гуца, Сибирский федеральный университет вошёл в число 50 вузов, которые выиграли грант Министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Образование», федерального проекта «Новые возможности для каждого».
«Мы понимаем, что современные реалии требуют от специалистов постоянного развития компетенций, и этот проект нацелен на формирование в СФУ системы непрерывного образования, помогающей уже работающим специалистам обновлять свои знания и профессиональные навыки. Университет должен быть местом, где любой человек в любом возрасте сможет реализовать свою потребность в повышении профессиональных знаний и компетенций», — подчеркнул он.
В разработке программ принимали участие 7 институтов СФУ. Обучение будет реализовываться в смешанном формате: аудиторные занятия и онлайн. По завершении курса слушателю будет выдан официальный документ о повышении квалификации. Записаться на курс можно при наличии диплома о высшем образовании. Выбор программ свободный.
Ознакомиться с учебным планом каждой программы и зарегистрироваться на курсы можно на сайте Факультета повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября 2019 года.
Добавим, проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования» стал победителем грантового конкурса Министерства науки и высшего образования РФ, который проводился в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».