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СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев

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Красноярск
19:36 8 Ноября 2019
вуз, сфу, курс, обучение, образование
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В Сибирском федеральном университете стартуют бесплатные курсы повышения квалификации для всех желающих. Перечень курсов включает 17 обра­зо­ва­тель­ных программ — как узко­спе­циа­ли­зиро­ван­ных, так и ориентированных на развитие общих компетенций.

По словам проректора по учебной работе СФУ Дениса Гуца, Сибирский федеральный университет вошёл в число 50 вузов, которые выиграли грант Министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Образование», федерального проекта «Новые возможности для каждого».

«Мы понимаем, что современные реалии требуют от специалистов постоянного развития компетенций, и этот проект нацелен на формирование в СФУ системы непрерывного образования, помогающей уже работающим специалистам обновлять свои знания и профессиональные навыки. Университет должен быть местом, где любой человек в любом возрасте сможет реализовать свою потребность в повышении профессиональных знаний и компетенций», — подчеркнул он.

В разработке программ принимали участие 7 институтов СФУ. Обучение будет реализовываться в смешанном формате: аудиторные занятия и онлайн. По завершении курса слушателю будет выдан официальный документ о повышении квалификации. Записаться на курс можно при наличии диплома о высшем образовании. Выбор программ свободный.

Ознакомиться с учебным планом каждой программы и зарегистрироваться на курсы можно на сайте Факультета повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября 2019 года.

Добавим, проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования» стал победителем грантового конкурса Министерства науки и высшего образования РФ, который проводился в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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