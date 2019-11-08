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Красноярцам предложили поработать в полиции

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Красноярск
17:16 8 Ноября 2019
общество, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцев приглашают на работу в органы внутренних дел. В банке вакансий представлено более тысячи предложений для соискателей в 44 территориях региона. Об этом рассказали в службе занятости населения. 

«Основная часть заявленных вакансий приходится на города. В целом доля «городских» вакансий превышает долю «районных» в 2,6 раз (72% против 28%). Наибольшее количество свободных рабочих мест имеется в Красноярске – 359 вакансий», - пояснили в службе. 

В регионе сейчас требуются полицейские, водители, участковые, оперативники, следователи и инспекторы. 

Отмечается, что кандидаты с опытом быстро находят работу в органах внутренних дел - большинство соискателей владеют достаточным набором компетенций. Просмотреть все предложения от службы занятости можно на официальном портале «Работа в России», а также в районных отделениях. 

Напомним, ранее красноярцев позвали на работу в городской полк ДПС. В ведомство требуются инспекторы. Кандидатам должно быть от 18 до 40 лет.

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