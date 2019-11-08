Мелодии красноярского «Биг-Бена» теперь доступны для скачивания

Администрация города выложила в открытый доступ ссылки для скачивания мелодий красноярского «Биг-Бена». Адреса доступны в официальном паблике мэрии в соцсети.

Скачать на телефон можно четыре мелодии из репертуара главных часов города: «Чему учат в школе», «Прощальный вальс» из к/ф «Розыгрыш», «Славься» композитора Михаила Глинки и «И вновь продолжается бой» Александры Пахмутовой. Автор аранжировок – красноярец, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского Александр Поляков.

«Красноярцы часто стали обращаться в администрацию города с просьбой разрешить использовать эту инструментальную музыку в рингтонах телефонов», — сообщили о причинах решения в мэрии.

Напомним, теперь в праздники городской «Биг-Бен» меняет привычный джингл на известные мелодии, которые связаны с памятными датами. К новогодним праздникам для красноярцев и гостей города готовят пять новых мелодий, передает корреспондент Sibnovosti.ru.