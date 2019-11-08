Экс-мэр Красноярска Эдхам Акбулатов утвержден в должности ректора СибГУ

Новым ректором Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева назначен экс-мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Выборы руководителя состоялись на конференции опорного вуза, в которой участвовали 172 делегата. Все участники голосовали тайно.

На высший пост в университете претендовали два аттестованных Минобрнауки России кандидата – и.о. ректора вуза Эдхам Акбулатов и директор института информатики и телекоммуникаций Алексей Попов.

По итогам голосования Акбулатов получил 99 голосов, его конкурент – 65 голосов, еще 8 бюллетеней были признаны недействительными.

Отметим, что Эдхам Акбулатов исполнял обязанности ректора опорного вуза с сентября 2018 года. С 2012 по 2017 год он занимал пост мэра Красноярска.