Красноярских школьников обучают выживанию

В расписании школы №45 Красноярска появились уроки жизни. Необычные занятия проходят по субботам, на них по желанию записываются ученики разных классов – обучение проходит совместно.

«Ребята могут посещать один из трех классов на выбор – инженерный, креативный и класс навыков жизни. Приходить вовсе необязательно, школьники могут остаться и дома. Однако, как шутят педагоги, такого количества детей в законный выходной не было даже во времена шестидневки», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования администрации города.

В рамках «школы жизни» педагоги рассказывают ученикам, как установить палатку, развести костер, приготовить картофель разными способами, отбиться от агрессивных собак и даже, как разобраться в квитанциях за услуги ЖКХ. Занятия с собаками пользуются особой популярностью среди учеников.

Добавим, что в креативной мастерской, которая в школе №45 также проходит по воскресеньям, дети изучают современные техники декора и дизайна - скрамбукинг, декупаж.

На инженерных занятиях повторяют лайфхаки из видеороликов. Например, старшеклассники самостоятельно создали особый фильтр для воды.