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Жителей Красноярска предупредили о сбоях телевизоров и цифровых приставок

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Красноярск
15:25 8 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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11 и 12 ноября в Красноярске могут наблюдаться сбои в работе телевизоров и цифровых приставок. Об этом предупредили в мэрии. 

«Помехи произойдут из-за настройки передающего оборудования десяти общероссийских телеканалов первого мультиплекса», - предупредили красноярцев. 

В городе будут настраивать включение региональных каналов в программы цифрового вещания. Российская телевизионная и радиовещательная сеть, которая занимается приемом и передачей сигнала, 11 и 12 ноября перенастроит свое оборудование. Работы проводятся по всей стране. 

«В Красноярском крае это телеканал «Енисей», который будет выходить на Общественном российском телевидении (канале ОТР) с региональными местными новостями и программами об общественной, культурной и политической жизни», - рассказали горожанам. 

Изменения в работе, к слову, никак не коснутся абонентов кабельного, спутникового или интернет-телевидения.

Жителям края рекомендуют перенастроить телеканалы, если в телевизоре пропадет изображение. В мэрии рассказали, как это сделать: 

  • Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации телевизора или приставки.

  • Настройка каналов ЦЭТВ в автоматическом режиме: в меню телевизора с помощью пульта выберете пункт «Настройка» – «Автопоиск». После этого ожидайте, когда система выполнит автопоиск каналов.

  • Настройка каналов ЦЭТВ в ручном режиме: в меню ТВ или приставки нужно выбрать пункт «Настройка каналов«» – «Ручной поиск». Далее выбрать дециметровый диапазон (UHF), задать частотный канал CH, ширину полосы (или полосу пропуска) – 8 МГц и указать телеканал или частоту трансляции первого мультиплекса в вашем населенном пункте.

Отметим, что красноярцам пообещали помочь с настройкой сигналов. Получить консультацию можно по телефонам: 8-800-220-20-02  и 8-800-300-64-40. 

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